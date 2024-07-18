История обменного курса индонезийская рупия–пакистанские рупии

Обменный курс индонезийская рупия/пакистанские рупии сейчас составляет 0,017, отражая изменение в размере -0.207% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.646% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,017, и минимумом, равным 0,017, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.393% уменьшение стоимости.