250 пакистанских рупий в индонезийские рупии

Сконвертируйте PKR в IDR по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Rp56,38 IDR

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса PKR к IDR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

IDR
1 PKR в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий56,952757,2069
Низкий55,639554,3165
В среднем56,230955,6675
Изменение0.60%-1.45%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 PKR к IDR

За последние 30 дней максимальный курс PKR к IDR составил 56,9527, а минимальный — 55,6395. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 56,2309. Изменение курса PKR к IDR в процентном соотношении составило 0.60.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к IDR составил 57,2069, а минимальный — 54,3165. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 55,6675. Изменение курса PKR к IDR в процентном соотношении составило -1.45.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график PKR к IDR

Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Индонезийская рупия
1 PKR56,37700 IDR
5 PKR281,88500 IDR
10 PKR563,77000 IDR
20 PKR1 127,54000 IDR
50 PKR2 818,85000 IDR
100 PKR5 637,70000 IDR
250 PKR14 094,25000 IDR
500 PKR28 188,50000 IDR
1000 PKR56 377,00000 IDR
2000 PKR112 754,00000 IDR
5000 PKR281 885,00000 IDR
10000 PKR563 770,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Пакистанская рупия
1 IDR0,01774 PKR
5 IDR0,08869 PKR
10 IDR0,17738 PKR
20 IDR0,35475 PKR
50 IDR0,88688 PKR
100 IDR1,77377 PKR
250 IDR4,43443 PKR
500 IDR8,86885 PKR
1000 IDR17,73770 PKR
2000 IDR35,47540 PKR
5000 IDR88,68850 PKR
10000 IDR177,37700 PKR