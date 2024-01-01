10 индонезийских рупий в монгольские тугрики

Сконвертируйте IDR в MNT по реальному обменному курсу

10 idr
2,09 mnt

Rp1,000 IDR = ₮0,2086 MNT

Среднерыночный курс в 10:04
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1 IDR в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21000,2120
Низкий0,20560,2056
В среднем0,20740,2085
Изменить1.08%0.49%
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Соотношение 1 IDR к MNT

За последние 30 дней максимальный курс IDR к MNT составил 0,2100, а минимальный — 0,2056. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2074. Изменение курса IDR к MNT в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к MNT составил 0,2120, а минимальный — 0,2056. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2085. Изменение курса IDR к MNT в процентном соотношении составило 0.49.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6630,9181,3441,4931,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11311,4641,6261,4930,8438,505
1 SGD0,74462,2310,68311,1111,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в EUR

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IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Монгольский тугрик
1 IDR0,20864 MNT
5 IDR1,04318 MNT
10 IDR2,08636 MNT
20 IDR4,17272 MNT
50 IDR10,43180 MNT
100 IDR20,86360 MNT
250 IDR52,15900 MNT
500 IDR104,31800 MNT
1000 IDR208,63600 MNT
2000 IDR417,27200 MNT
5000 IDR1 043,18000 MNT
10000 IDR2 086,36000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Индонезийская рупия
1 MNT4,79305 IDR
5 MNT23,96525 IDR
10 MNT47,93050 IDR
20 MNT95,86100 IDR
50 MNT239,65250 IDR
100 MNT479,30500 IDR
250 MNT1 198,26250 IDR
500 MNT2 396,52500 IDR
1000 MNT4 793,05000 IDR
2000 MNT9 586,10000 IDR
5000 MNT23 965,25000 IDR
10000 MNT47 930,50000 IDR