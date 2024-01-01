100 индонезийских рупий в ливанские фунты
Сконвертируйте IDR в LBP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 IDR в LBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|5,5599
|5,6201
|Низкий
|5,4407
|5,4407
|В среднем
|5,4908
|5,5242
|Изменить
|1.08%
|0.40%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к LBP
За последние 30 дней максимальный курс IDR к LBP составил 5,5599, а минимальный — 5,4407. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5,4908. Изменение курса IDR к LBP в процентном соотношении составило 1.08.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к LBP составил 5,6201, а минимальный — 5,4407. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5,5242. Изменение курса IDR к LBP в процентном соотношении составило 0.40.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ливанские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Индонезийская рупия / Ливанский фунт
|1 IDR
|5,52810 LBP
|5 IDR
|27,64050 LBP
|10 IDR
|55,28100 LBP
|20 IDR
|110,56200 LBP
|50 IDR
|276,40500 LBP
|100 IDR
|552,81000 LBP
|250 IDR
|1 382,02500 LBP
|500 IDR
|2 764,05000 LBP
|1000 IDR
|5 528,10000 LBP
|2000 IDR
|11 056,20000 LBP
|5000 IDR
|27 640,50000 LBP
|10000 IDR
|55 281,00000 LBP