История обменного курса индонезийская рупия–ливанские фунты

Обменный курс индонезийская рупия/ливанские фунты сейчас составляет 5,528, отражая изменение в размере -0.224% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость индонезийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.308% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс индонезийская рупия/ливанские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 5,561, и минимумом, равным 5,522, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.310% увеличение стоимости.