100 индонезийских рупий в кувейтские динары

Сконвертируйте IDR в KWD по реальному обменному курсу

100 idr
0,002 kwd

Rp1,000 IDR = ك0,00001889 KWD

Среднерыночный курс в 11:34
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменить0.83%-0.42%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к KWD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к KWD составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к KWD в процентном соотношении составило 0.83.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к KWD составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к KWD в процентном соотношении составило -0.42.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6620,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,08711,4641,6261,4930,8438,503
1 SGD0,74462,2230,68311,1111,020,5765,808

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Кувейтский динар
1 IDR0,00002 KWD
5 IDR0,00009 KWD
10 IDR0,00019 KWD
20 IDR0,00038 KWD
50 IDR0,00094 KWD
100 IDR0,00189 KWD
250 IDR0,00472 KWD
500 IDR0,00945 KWD
1000 IDR0,01889 KWD
2000 IDR0,03778 KWD
5000 IDR0,09446 KWD
10000 IDR0,18891 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Индонезийская рупия
1 KWD52 934,40000 IDR
5 KWD264 672,00000 IDR
10 KWD529 344,00000 IDR
20 KWD1 058 688,00000 IDR
50 KWD2 646 720,00000 IDR
100 KWD5 293 440,00000 IDR
250 KWD13 233 600,00000 IDR
500 KWD26 467 200,00000 IDR
1000 KWD52 934 400,00000 IDR
2000 KWD105 868 800,00000 IDR
5000 KWD264 672 000,00000 IDR
10000 KWD529 344 000,00000 IDR