2 000 индонезийских рупий в ямайские доллары
Сконвертируйте IDR в JMD по реальному обменному курсу
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|1 IDR в JMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0097
|0,0098
|Низкий
|0,0095
|0,0095
|В среднем
|0,0096
|0,0096
|Изменить
|1.48%
|1.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к JMD
За последние 30 дней максимальный курс IDR к JMD составил 0,0097, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0096. Изменение курса IDR к JMD в процентном соотношении составило 1.48.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к JMD составил 0,0098, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0096. Изменение курса IDR к JMD в процентном соотношении составило 1.32.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ямайские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ямайский доллар / Индонезийская рупия
|1 JMD
|103,72500 IDR
|5 JMD
|518,62500 IDR
|10 JMD
|1 037,25000 IDR
|20 JMD
|2 074,50000 IDR
|50 JMD
|5 186,25000 IDR
|100 JMD
|10 372,50000 IDR
|250 JMD
|25 931,25000 IDR
|500 JMD
|51 862,50000 IDR
|1000 JMD
|103 725,00000 IDR
|2000 JMD
|207 450,00000 IDR
|5000 JMD
|518 625,00000 IDR
|10000 JMD
|1 037 250,00000 IDR