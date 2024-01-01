10 тысяч индонезийских рупий в ямайские доллары

Сконвертируйте IDR в JMD по реальному обменному курсу

10 000 idr
96,41 jmd

Rp1,000 IDR = J$0,009641 JMD

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00970,0098
Низкий0,00950,0095
В среднем0,00960,0096
Изменить1.48%1.32%
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Соотношение 1 IDR к JMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к JMD составил 0,0097, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0096. Изменение курса IDR к JMD в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к JMD составил 0,0098, а минимальный — 0,0095. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0096. Изменение курса IDR к JMD в процентном соотношении составило 1.32.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6670,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10111,4641,6261,4930,8438,503
1 SGD0,74462,2270,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Ямайский доллар
1 IDR0,00964 JMD
5 IDR0,04820 JMD
10 IDR0,09641 JMD
20 IDR0,19282 JMD
50 IDR0,48204 JMD
100 IDR0,96409 JMD
250 IDR2,41022 JMD
500 IDR4,82044 JMD
1000 IDR9,64089 JMD
2000 IDR19,28178 JMD
5000 IDR48,20445 JMD
10000 IDR96,40890 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Индонезийская рупия
1 JMD103,72500 IDR
5 JMD518,62500 IDR
10 JMD1 037,25000 IDR
20 JMD2 074,50000 IDR
50 JMD5 186,25000 IDR
100 JMD10 372,50000 IDR
250 JMD25 931,25000 IDR
500 JMD51 862,50000 IDR
1000 JMD103 725,00000 IDR
2000 JMD207 450,00000 IDR
5000 JMD518 625,00000 IDR
10000 JMD1 037 250,00000 IDR