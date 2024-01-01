10 тысяч индонезийских рупий в канадские доллары

Сконвертируйте IDR в CAD по реальному обменному курсу

10 000 idr
0,85 cad

Rp1,000 IDR = C$0,00008473 CAD

Среднерыночный курс в 10:13
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1 IDR в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить1.16%0.17%
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Соотношение 1 IDR к CAD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CAD в процентном соотношении составило 1.16.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CAD в процентном соотношении составило 0.17.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6570,9191,3451,4951,3720,7757,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,00611,4631,6261,4920,8438,495
1 SGD0,74362,1920,68311,1111,020,5765,805

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Канадский доллар
1 IDR0,00008 CAD
5 IDR0,00042 CAD
10 IDR0,00085 CAD
20 IDR0,00169 CAD
50 IDR0,00424 CAD
100 IDR0,00847 CAD
250 IDR0,02118 CAD
500 IDR0,04237 CAD
1000 IDR0,08473 CAD
2000 IDR0,16947 CAD
5000 IDR0,42367 CAD
10000 IDR0,84734 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Индонезийская рупия
1 CAD11 801,60000 IDR
5 CAD59 008,00000 IDR
10 CAD118 016,00000 IDR
20 CAD236 032,00000 IDR
50 CAD590 080,00000 IDR
100 CAD1 180 160,00000 IDR
250 CAD2 950 400,00000 IDR
500 CAD5 900 800,00000 IDR
1000 CAD11 801 600,00000 IDR
2000 CAD23 603 200,00000 IDR
5000 CAD59 008 000,00000 IDR
10000 CAD118 016 000,00000 IDR