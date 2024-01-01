1 индонезийская рупия в канадские доллары
Сконвертируйте IDR в CAD по реальному обменному курсу
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|1 IDR в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0001
|0,0001
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0001
|Изменить
|1.17%
|0.18%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к CAD
За последние 30 дней максимальный курс IDR к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CAD в процентном соотношении составило 1.17.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к CAD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к CAD в процентном соотношении составило 0.18.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Канадский доллар / Индонезийская рупия
|1 CAD
|11 801,60000 IDR
|5 CAD
|59 008,00000 IDR
|10 CAD
|118 016,00000 IDR
|20 CAD
|236 032,00000 IDR
|50 CAD
|590 080,00000 IDR
|100 CAD
|1 180 160,00000 IDR
|250 CAD
|2 950 400,00000 IDR
|500 CAD
|5 900 800,00000 IDR
|1000 CAD
|11 801 600,00000 IDR
|2000 CAD
|23 603 200,00000 IDR
|5000 CAD
|59 008 000,00000 IDR
|10000 CAD
|118 016 000,00000 IDR