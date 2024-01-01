50 индонезийских рупий в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте IDR в AED по реальному обменному курсу

50 idr
0,01 aed

Rp1,000 IDR = د.إ0,0002269 AED

Среднерыночный курс в 09:48
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1 IDR в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменить1.08%0.41%
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Соотношение 1 IDR к AED

За последние 30 дней максимальный курс IDR к AED составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к AED в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к AED составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса IDR к AED в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6520,9191,3441,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,04211,4631,6261,4930,8438,499
1 SGD0,74462,2250,68311,1121,020,5765,809

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Дирхам ОАЭ
1 IDR0,00023 AED
5 IDR0,00113 AED
10 IDR0,00227 AED
20 IDR0,00454 AED
50 IDR0,01134 AED
100 IDR0,02269 AED
250 IDR0,05672 AED
500 IDR0,11343 AED
1000 IDR0,22687 AED
2000 IDR0,45374 AED
5000 IDR1,13434 AED
10000 IDR2,26868 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Индонезийская рупия
1 AED4 407,84000 IDR
5 AED22 039,20000 IDR
10 AED44 078,40000 IDR
20 AED88 156,80000 IDR
50 AED220 392,00000 IDR
100 AED440 784,00000 IDR
250 AED1 101 960,00000 IDR
500 AED2 203 920,00000 IDR
1000 AED4 407 840,00000 IDR
2000 AED8 815 680,00000 IDR
5000 AED22 039 200,00000 IDR
10000 AED44 078 400,00000 IDR