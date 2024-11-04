История обменного курса фиджийский доллар–либерийские доллары

Обменный курс фиджийских доллара/либерийские доллары сейчас составляет 85,373, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.635% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 85,472, и минимумом, равным 83,920, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.663%.