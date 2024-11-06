История обменного курса фиджийский доллар–коморские франки

Обменный курс фиджийских доллара/коморские франки сейчас составляет 205,000, отражая изменение в размере -0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 2.190% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/коморские франки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 205,230, и минимумом, равным 198,599, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.943%.