История обменного курса фиджийский доллар–венгерские форинты

Обменный курс фиджийских доллара/венгерские форинты сейчас составляет 169,587, отражая изменение в размере -0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.871% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 170,095, и минимумом, равным 164,541, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.202%.