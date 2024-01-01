История обменного курса фиджийский доллар–грузинские лари

Обменный курс фиджийских доллара/грузинские лари сейчас составляет 1,216, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.023% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/грузинские лари колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 1,216, и минимумом, равным 1,199, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.664%.