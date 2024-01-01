История обменного курса фиджийский доллар–алжирские динары

Обменный курс фиджийских доллара/алжирские динары сейчас составляет 59,527, отражая изменение в размере -0.108% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.159% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/алжирские динары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 59,594, и минимумом, равным 58,447, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.760%.