История обменного курса фиджийский доллар–канадские доллары

Обменный курс фиджийских доллара/канадские доллары сейчас составляет 0,621, отражая изменение в размере -0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.794% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/канадские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,622, и минимумом, равным 0,610, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.