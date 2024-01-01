Доминиканские песо в ямайские доллары

Сконвертируйте DOP в JMD по реальному обменному курсу

$1,000 DOP = J$2,628 JMD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DOP к JMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JMD
1 DOP в JMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,63702,6370
Низкий2,61942,6030
В среднем2,62712,6223
Изменение0.13%0.25%
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Соотношение 1 DOP к JMD

За последние 30 дней максимальный курс DOP к JMD составил 2,6370, а минимальный — 2,6194. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,6271. Изменение курса DOP к JMD в процентном соотношении составило 0.13.

За последние 90 дней максимальный курс DOP к JMD составил 2,6370, а минимальный — 2,6030. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,6223. Изменение курса DOP к JMD в процентном соотношении составило 0.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из доминиканских песо в ямайские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DOP из выпадающего списка для исходной валюты и JMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DOP в JMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для доминиканское песо

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Доминиканский песо / Ямайский доллар
1 DOP2,62818 JMD
5 DOP13,14090 JMD
10 DOP26,28180 JMD
20 DOP52,56360 JMD
50 DOP131,40900 JMD
100 DOP262,81800 JMD
250 DOP657,04500 JMD
500 DOP1 314,09000 JMD
1000 DOP2 628,18000 JMD
2000 DOP5 256,36000 JMD
5000 DOP13 140,90000 JMD
10000 DOP26 281,80000 JMD
Обменные курсы Ямайский доллар / Доминиканский песо
1 JMD0,38049 DOP
5 JMD1,90246 DOP
10 JMD3,80491 DOP
20 JMD7,60982 DOP
50 JMD19,02455 DOP
100 JMD38,04910 DOP
250 JMD95,12275 DOP
500 JMD190,24550 DOP
1000 JMD380,49100 DOP
2000 JMD760,98200 DOP
5000 JMD1 902,45500 DOP
10000 JMD3 804,91000 DOP