История обменного курса доминиканское песо–ямайские доллары

Обменный курс доминиканских песо/ямайские доллары сейчас составляет 2,628, отражая изменение в размере 0.056% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.112% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/ямайские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,631, и минимумом, равным 2,614, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.537%.