多明尼加比索兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，多明尼加比索兌牙買加元的匯率目前為2.640，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，多明尼加比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.013%。

在過去一星期，多明尼加比索兌牙買加元的匯率波動，在26-07-2024高見2.648，並在23-07-2024低見2.635。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-0.279%。