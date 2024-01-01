Франки Джибути в чешские кроны

Сконвертируйте DJF в CZK по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = Kč0,1326 CZK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DJF к CZK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CZK
1 DJF в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13280,1328
Низкий0,13010,1258
В среднем0,13110,1288
Изменение1.74%1.92%
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Соотношение 1 DJF к CZK

За последние 30 дней максимальный курс DJF к CZK составил 0,1328, а минимальный — 0,1301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1311. Изменение курса DJF к CZK в процентном соотношении составило 1.74.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к CZK составил 0,1328, а минимальный — 0,1258. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1288. Изменение курса DJF к CZK в процентном соотношении составило 1.92.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Чешская крона
1 DJF0,13259 CZK
5 DJF0,66293 CZK
10 DJF1,32586 CZK
20 DJF2,65172 CZK
50 DJF6,62930 CZK
100 DJF13,25860 CZK
250 DJF33,14650 CZK
500 DJF66,29300 CZK
1000 DJF132,58600 CZK
2000 DJF265,17200 CZK
5000 DJF662,93000 CZK
10000 DJF1 325,86000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Франк Джибути
1 CZK7,54227 DJF
5 CZK37,71135 DJF
10 CZK75,42270 DJF
20 CZK150,84540 DJF
50 CZK377,11350 DJF
100 CZK754,22700 DJF
250 CZK1 885,56750 DJF
500 CZK3 771,13500 DJF
1000 CZK7 542,27000 DJF
2000 CZK15 084,54000 DJF
5000 CZK37 711,35000 DJF
10000 CZK75 422,70000 DJF