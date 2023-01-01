50 эскудо Кабо-Верде в сингапурские доллары

Сконвертируйте CVE в SGD по реальному обменному курсу

50 cve
0,66 sgd

1.00000 CVE = 0.01319 SGD

Среднерыночный курс в 10:46 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CVE к SGD

1 мин. назад 1 CVE → 0 SGD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.073689.12871.451721.666820.958718.395
1GBP1.1618511.24735103.5531.686671.936581.1138621.372
1USD0.931450.8017183.01851.35221.552550.89317.1339
1INR0.01121970.009656880.012045510.01628790.01870130.01075660.206387

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

CVE в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Сингапурский доллар
1 CVE0.01319 SGD
5 CVE0.06594 SGD
10 CVE0.13188 SGD
20 CVE0.26377 SGD
50 CVE0.65942 SGD
100 CVE1.31884 SGD
250 CVE3.29710 SGD
500 CVE6.59420 SGD
1000 CVE13.18840 SGD
2000 CVE26.37680 SGD
5000 CVE65.94200 SGD
10000 CVE131.88400 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Эскудо Кабо-Верде
1 SGD75.82410 CVE
5 SGD379.12050 CVE
10 SGD758.24100 CVE
20 SGD1516.48200 CVE
50 SGD3791.20500 CVE
100 SGD7582.41000 CVE
250 SGD18956.02500 CVE
500 SGD37912.05000 CVE
1000 SGD75824.10000 CVE
2000 SGD151648.20000 CVE
5000 SGD379120.50000 CVE
10000 SGD758241.00000 CVE