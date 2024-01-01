Тихоокеанский франк (XPF)
Название валюты
Тихоокеанский франк
Символ валюты
₣
Обменный курс для XPF
|USD
|SGD
|ZAR
|EUR
|INR
|GBP
|AUD
|CAD
|Из XPF
|0.00914
|0.01226
|0.16609
|0.00837
|0.76414
|0.00704
|0.01357
|0.01250
|В XPF
|109.43600
|81.57430
|6.02091
|119.49900
|1.30867
|142.05300
|73.69420
|79.97660
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