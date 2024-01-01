Тихоокеанский франк (XPF)

Название валюты

Тихоокеанский франк

Обменный курс для XPF

 USD SGD ZAR EUR INR GBP AUD CAD
Из XPF0.00914 0.01226 0.16609 0.00837 0.76414 0.00704 0.01357 0.01250
В XPF109.43600 81.57430 6.02091 119.49900 1.30867 142.05300 73.69420 79.97660

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