Тихоокеанские франки в непальские рупии

Сконвертируйте XPF в NPR по реальному обменному курсу

1000 xpf
1195.08 npr

1.00000 XPF = 1.19508 NPR

Среднерыночный курс в 13:39 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса XPF к NPR

1 мин. назад 1 XPF → 0 NPR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861.075489.17451.455881.672990.959118.4492
1GBP1.1627911.25045103.691.692861.945321.1152321.4523
1USD0.92990.799712182.92221.35381.555690.891917.1557
1INR0.0112140.009644130.012059510.01632610.01876090.01075590.206889

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тихоокеанских франков в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XPF из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XPF в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА

XPF в USD

XPF в SGD

XPF в ZAR

XPF в EUR

XPF в INR

XPF в GBP

XPF в AUD

XPF в CAD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Непальская рупия
1 XPF1.19508 NPR
5 XPF5.97540 NPR
10 XPF11.95080 NPR
20 XPF23.90160 NPR
50 XPF59.75400 NPR
100 XPF119.50800 NPR
250 XPF298.77000 NPR
500 XPF597.54000 NPR
1000 XPF1195.08000 NPR
2000 XPF2390.16000 NPR
5000 XPF5975.40000 NPR
10000 XPF11950.80000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Тихоокеанский франк
1 NPR0.83677 XPF
5 NPR4.18383 XPF
10 NPR8.36766 XPF
20 NPR16.73532 XPF
50 NPR41.83830 XPF
100 NPR83.67660 XPF
250 NPR209.19150 XPF
500 NPR418.38300 XPF
1000 NPR836.76600 XPF
2000 NPR1673.53200 XPF
5000 NPR4183.83000 XPF
10000 NPR8367.66000 XPF