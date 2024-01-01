法國太平洋法郎 (XPF)

貨幣名稱

法國太平洋法郎

XPF 匯率

 USD SGD ZAR EUR INR GBP AUD CAD
從XPF0.00898 0.01223 0.16892 0.00840 0.74893 0.00719 0.01375 0.01228
至XPF111.38000 81.75580 5.91987 119.10400 1.33523 139.06300 72.74230 81.46580

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比較匯率

CFP法郎兌各國貨幣匯率