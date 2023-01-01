CFP法郎兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86381.097391.44351.489531.651190.9576518.9562
1 GBP1.1576811.2703105.861.724371.911521.1086521.9448
1 USD0.911350.787216183.3351.357451.504780.8727517.2753
1 INR0.01093570.00944640.011999810.01628910.0180570.01047280.207299

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如何將CFP法郎兌換成to Jersey pounds

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法國太平洋法郎澤西鎊兌換率
1 XPF0.00723 JEP
5 XPF0.03614 JEP
10 XPF0.07229 JEP
20 XPF0.14458 JEP
50 XPF0.36145 JEP
100 XPF0.72290 JEP
250 XPF1.80724 JEP
500 XPF3.61449 JEP
1000 XPF7.22897 JEP
2000 XPF14.45794 JEP
5000 XPF36.14485 JEP
10000 XPF72.28970 JEP
澤西鎊法國太平洋法郎兌換率
1 JEP138.33200 XPF
5 JEP691.66000 XPF
10 JEP1383.32000 XPF
20 JEP2766.64000 XPF
50 JEP6916.60000 XPF
100 JEP13833.20000 XPF
250 JEP34583.00000 XPF
500 JEP69166.00000 XPF
1000 JEP138332.00000 XPF
2000 JEP276664.00000 XPF
5000 JEP691660.00000 XPF
10000 JEP1383320.00000 XPF