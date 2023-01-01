1 тысяча коста-риканских колонов в казахстанские тенге

Сконвертируйте CRC в KZT по реальному обменному курсу

1 000 crc
874,43 kzt

1.00000 CRC = 0.87443 KZT

Среднерыночный курс в 7:56 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CRC к KZT

1 мин. назад 1 CRC → 0 KZT
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860051.0736589.09951.453611.669750.959518.4076
1GBP1.1627211.24845103.6061.690281.94161.1156321.4046
1USD0.93140.800993182.98751.35391.555210.8936517.1449
1INR0.01122340.009651970.0120510.01631450.01874030.01076850.206596

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из костариканских колонов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CRC из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CRC в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коста-риканских колонов

CRC в USD

CRC в EUR

CRC в GBP

CRC в INR

CRC в JPY

CRC в RUB

CRC в AUD

CRC в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Коста-риканский колон / Казахстанский тенге
1 CRC0.87443 KZT
5 CRC4.37216 KZT
10 CRC8.74433 KZT
20 CRC17.48866 KZT
50 CRC43.72165 KZT
100 CRC87.44330 KZT
250 CRC218.60825 KZT
500 CRC437.21650 KZT
1000 CRC874.43300 KZT
2000 CRC1748.86600 KZT
5000 CRC4372.16500 KZT
10000 CRC8744.33000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Коста-риканский колон
1 KZT1.14360 CRC
5 KZT5.71800 CRC
10 KZT11.43600 CRC
20 KZT22.87200 CRC
50 KZT57.18000 CRC
100 KZT114.36000 CRC
250 KZT285.90000 CRC
500 KZT571.80000 CRC
1000 KZT1143.60000 CRC
2000 KZT2287.20000 CRC
5000 KZT5718.00000 CRC
10000 KZT11436.00000 CRC