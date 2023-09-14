10 китайских юаней в вьетнамские донги

Сконвертируйте CNY в VND по реальному обменному курсу

10 cny
33 248 vnd

1.00000 CNY = 3324.79000 VND

Среднерыночный курс в 3:15 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CNY к VND

1 мин. назад 1 CNY → 0 VND
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859851.0743589.1121.454671.670450.9585518.4009
1GBP1.1629911.24945103.6361.691761.94271.1147921.4
1USD0.93080.800352182.9451.3541.554850.892217.1275
1INR0.01122180.009649190.012056210.01632410.01874550.01075650.206492

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for китайских юаней

CNY в USD

CNY в HKD

CNY в CAD

CNY в EUR

CNY в GBP

CNY в AUD

CNY в INR

CNY в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Китайский юань RMB / Вьетнамский донг
1 CNY3324.79000 VND
5 CNY16623.95000 VND
10 CNY33247.90000 VND
20 CNY66495.80000 VND
50 CNY166239.50000 VND
100 CNY332479.00000 VND
250 CNY831197.50000 VND
500 CNY1662395.00000 VND
1000 CNY3324790.00000 VND
2000 CNY6649580.00000 VND
5000 CNY16623950.00000 VND
10000 CNY33247900.00000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Китайский юань RMB
1 VND0.00030 CNY
5 VND0.00150 CNY
10 VND0.00301 CNY
20 VND0.00602 CNY
50 VND0.01504 CNY
100 VND0.03008 CNY
250 VND0.07519 CNY
500 VND0.15039 CNY
1000 VND0.30077 CNY
2000 VND0.60154 CNY
5000 VND1.50386 CNY
10000 VND3.00771 CNY