2 000 вьетнамких донгов в китайские юани
Сконвертируйте VND в CNY по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к CNY
1 VND = 0,00028 CNY
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|1 VND в CNY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0003
|0,0003
|Низкий
|0,0003
|0,0003
|В среднем
|0,0003
|0,0003
|Изменение
|-0.12%
|-0.11%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к CNY
За последние 30 дней максимальный курс VND к CNY составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к CNY в процентном соотношении составило -0.12.
За последние 90 дней максимальный курс VND к CNY составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к CNY в процентном соотношении составило -0.11.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в китайские юани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Китайский юань RMB
|1000 VND
|0,28444 CNY
|2000 VND
|0,56889 CNY
|5000 VND
|1,42222 CNY
|10000 VND
|2,84444 CNY
|20000 VND
|5,68888 CNY
|50000 VND
|14,22220 CNY
|100000 VND
|28,44440 CNY
|200000 VND
|56,88880 CNY
|500000 VND
|142,22200 CNY
|1000000 VND
|284,44400 CNY
|2000000 VND
|568,88800 CNY
|5000000 VND
|1 422,22000 CNY
|Обменные курсы Китайский юань RMB / Вьетнамский донг
|1 CNY
|3 515,63000 VND
|5 CNY
|17 578,15000 VND
|10 CNY
|35 156,30000 VND
|20 CNY
|70 312,60000 VND
|50 CNY
|175 781,50000 VND
|100 CNY
|351 563,00000 VND
|250 CNY
|878 907,50000 VND
|500 CNY
|1 757 815,00000 VND
|1000 CNY
|3 515 630,00000 VND
|2000 CNY
|7 031 260,00000 VND
|5000 CNY
|17 578 150,00000 VND
|10000 CNY
|35 156 300,00000 VND