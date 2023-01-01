1 тысяча китайских юаней в брунейские доллары

Сконвертируйте CNY в BND по реальному обменному курсу

1000 cny
186.96 bnd

1.00000 CNY = 0.18696 BND

Среднерыночный курс в 0:52 UTC
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График изменения обменного курса CNY к BND

1 мин. назад 1 CNY → 0 BND
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85931.07489.05071.453611.666150.9585518.4022
1GBP1.1637411.2499103.6351.691681.939031.115521.4162
1USD0.93110.800064182.9151.353451.551350.892517.1343
1INR0.01122960.009649210.012060510.01632330.01871010.0107640.206649

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Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for китайских юаней

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Обменные курсы Китайский юань RMB / Брунейский доллар
1 CNY0.18696 BND
5 CNY0.93478 BND
10 CNY1.86956 BND
20 CNY3.73912 BND
50 CNY9.34780 BND
100 CNY18.69560 BND
250 CNY46.73900 BND
500 CNY93.47800 BND
1000 CNY186.95600 BND
2000 CNY373.91200 BND
5000 CNY934.78000 BND
10000 CNY1869.56000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Китайский юань RMB
1 BND5.34884 CNY
5 BND26.74420 CNY
10 BND53.48840 CNY
20 BND106.97680 CNY
50 BND267.44200 CNY
100 BND534.88400 CNY
250 BND1337.21000 CNY
500 BND2674.42000 CNY
1000 BND5348.84000 CNY
2000 BND10697.68000 CNY
5000 BND26744.20000 CNY
10000 BND53488.40000 CNY