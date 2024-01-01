20 швейцарских франков в мавританские угии

Сконвертируйте CHF в MRU по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = UM45,42 MRU

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к MRU

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 CHF в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,238247,1836
Низкий45,416845,3762
В среднем45,876846,3267
Изменение-1.20%-0.94%
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Соотношение 1 CHF к MRU

За последние 30 дней максимальный курс CHF к MRU составил 46,2382, а минимальный — 45,4168. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 45,8768. Изменение курса CHF к MRU в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к MRU составил 47,1836, а минимальный — 45,3762. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 46,3267. Изменение курса CHF к MRU в процентном соотношении составило -0.94.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Мавританская угия
1 CHF45,42370 MRU
5 CHF227,11850 MRU
10 CHF454,23700 MRU
20 CHF908,47400 MRU
50 CHF2 271,18500 MRU
100 CHF4 542,37000 MRU
250 CHF11 355,92500 MRU
500 CHF22 711,85000 MRU
1000 CHF45 423,70000 MRU
2000 CHF90 847,40000 MRU
5000 CHF227 118,50000 MRU
10000 CHF454 237,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Швейцарский франк
1 MRU0,02202 CHF
5 MRU0,11008 CHF
10 MRU0,22015 CHF
20 MRU0,44030 CHF
50 MRU1,10075 CHF
100 MRU2,20150 CHF
250 MRU5,50375 CHF
500 MRU11,00750 CHF
1000 MRU22,01500 CHF
2000 MRU44,03000 CHF
5000 MRU110,07500 CHF
10000 MRU220,15000 CHF