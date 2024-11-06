История обменного курса швейцарский франк–мавританские угии

Обменный курс швейцарских франка/мавританские угии сейчас составляет 45,424, отражая изменение в размере -0.335% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.554% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/мавританские угии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 46,110, и минимумом, равным 45,150, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.