1 тысяча ботсванских пул в аргентинские песо

Сконвертируйте BWP в ARS по реальному обменному курсу

1 000 bwp
68 521,50 ars

P1,000 BWP = $68,52 ARS

Среднерыночный курс в 21:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BWP в ARSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий68,639568,6395
Низкий66,844162,7944
В среднем67,512065,9109
Изменить2.30%8.93%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BWP к ARS

За последние 30 дней максимальный курс BWP к ARS составил 68,6395, а минимальный — 66,8441. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 67,5120. Изменение курса BWP к ARS в процентном соотношении составило 2.30.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к ARS составил 68,6395, а минимальный — 62,7944. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 65,9109. Изменение курса BWP к ARS в процентном соотношении составило 8.93.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91211,4641,4931,8050,8421,625
1 SGD0,74413,5970,68311,0191,2330,5751,109

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в аргентинские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и ARS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в ARS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Аргентинское песо
1 BWP68,52150 ARS
5 BWP342,60750 ARS
10 BWP685,21500 ARS
20 BWP1 370,43000 ARS
50 BWP3 426,07500 ARS
100 BWP6 852,15000 ARS
250 BWP17 130,37500 ARS
500 BWP34 260,75000 ARS
1000 BWP68 521,50000 ARS
2000 BWP137 043,00000 ARS
5000 BWP342 607,50000 ARS
10000 BWP685 215,00000 ARS
Обменные курсы Аргентинское песо / Ботсванская пула
1 ARS0,01459 BWP
5 ARS0,07297 BWP
10 ARS0,14594 BWP
20 ARS0,29188 BWP
50 ARS0,72970 BWP
100 ARS1,45940 BWP
250 ARS3,64850 BWP
500 ARS7,29700 BWP
1000 ARS14,59400 BWP
2000 ARS29,18800 BWP
5000 ARS72,97000 BWP
10000 ARS145,94000 BWP