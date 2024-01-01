1 тысяча бутанских нгултрумов в киргизские сомы

Сконвертируйте BTN в KGS по реальному обменному курсу

1 000 btn
1 023,19 kgs

Nu.1,000 BTN = Лв1,023 KGS

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1 BTN в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,04571,0704
Низкий1,02381,0238
В среднем1,03311,0499
Изменить-2.09%-4.27%
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Соотношение 1 BTN к KGS

За последние 30 дней максимальный курс BTN к KGS составил 1,0457, а минимальный — 1,0238. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0331. Изменение курса BTN к KGS в процентном соотношении составило -2.09.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к KGS составил 1,0704, а минимальный — 1,0238. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0499. Изменение курса BTN к KGS в процентном соотношении составило -4.27.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2660,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,320,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90410,8421,4651,8051,627

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Киргизский сом
1 BTN1,02319 KGS
5 BTN5,11595 KGS
10 BTN10,23190 KGS
20 BTN20,46380 KGS
50 BTN51,15950 KGS
100 BTN102,31900 KGS
250 BTN255,79750 KGS
500 BTN511,59500 KGS
1000 BTN1 023,19000 KGS
2000 BTN2 046,38000 KGS
5000 BTN5 115,95000 KGS
10000 BTN10 231,90000 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Бутанский нгултрум
1 KGS0,97734 BTN
5 KGS4,88668 BTN
10 KGS9,77336 BTN
20 KGS19,54672 BTN
50 KGS48,86680 BTN
100 KGS97,73360 BTN
250 KGS244,33400 BTN
500 KGS488,66800 BTN
1000 KGS977,33600 BTN
2000 KGS1 954,67200 BTN
5000 KGS4 886,68000 BTN
10000 KGS9 773,36000 BTN