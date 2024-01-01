10 бутанских нгултрумов в гонконгские доллары

Сконвертируйте BTN в HKD по реальному обменному курсу

10 btn
0,93 hkd

Nu.1,000 BTN = $0,09333 HKD

Среднерыночный курс в 23:49
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1 BTN в HKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09370,0941
Низкий0,09340,0934
В среднем0,09350,0937
Изменить-0.34%-0.61%
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Соотношение 1 BTN к HKD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к HKD составил 0,0937, а минимальный — 0,0934. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0935. Изменение курса BTN к HKD в процентном соотношении составило -0.34.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к HKD составил 0,0941, а минимальный — 0,0934. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0937. Изменение курса BTN к HKD в процентном соотношении составило -0.61.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2510,9170,7721,3441,6551,491
1 CAD0,73113,3190,6690,5640,9811,2081,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89510,8421,4651,8041,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Гонконгский доллар
1 BTN0,09333 HKD
5 BTN0,46663 HKD
10 BTN0,93327 HKD
20 BTN1,86654 HKD
50 BTN4,66634 HKD
100 BTN9,33268 HKD
250 BTN23,33170 HKD
500 BTN46,66340 HKD
1000 BTN93,32680 HKD
2000 BTN186,65360 HKD
5000 BTN466,63400 HKD
10000 BTN933,26800 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Бутанский нгултрум
100 HKD1 071,50000 BTN
200 HKD2 143,00000 BTN
300 HKD3 214,50000 BTN
500 HKD5 357,50000 BTN
1000 HKD10 715,00000 BTN
2000 HKD21 430,00000 BTN
2500 HKD26 787,50000 BTN
3000 HKD32 145,00000 BTN
4000 HKD42 860,00000 BTN
5000 HKD53 575,00000 BTN
10000 HKD107 150,00000 BTN
20000 HKD214 300,00000 BTN