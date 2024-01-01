бутанский нгултрум гонконгские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса бутанский нгултрум гонконгские доллары. Это сводная страница бутанский нгултрум (BTN) гонконгские доллары (HKD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные BTN и HKD за 5 лет с 18-07-2019 по 18-07-2024.
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История обменного курса бутанский нгултрум–гонконгские доллары
Обменный курс бутанский нгултрум/гонконгские доллары сейчас составляет 0,093, отражая изменение в размере -0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.186% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/гонконгские доллары колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,094, и минимумом, равным 0,093, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.134% уменьшение стоимости.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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