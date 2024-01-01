5 бутанских нгултрумов в гвинейские франки

Сконвертируйте BTN в GNF по реальному обменному курсу

5 btn
515 gnf

Nu.1,000 BTN = GFr103,0 GNF

Среднерыночный курс в 23:46
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1 BTN в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий103,2740103,5300
Низкий102,8190102,3920
В среднем103,0641103,0776
Изменить-0.23%-0.13%
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Соотношение 1 BTN к GNF

За последние 30 дней максимальный курс BTN к GNF составил 103,2740, а минимальный — 102,8190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 103,0641. Изменение курса BTN к GNF в процентном соотношении составило -0.23.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к GNF составил 103,5300, а минимальный — 102,3920. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 103,0776. Изменение курса BTN к GNF в процентном соотношении составило -0.13.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2510,9170,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,320,6690,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,89610,8421,4651,8031,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Гвинейский франк
1 BTN102,95100 GNF
5 BTN514,75500 GNF
10 BTN1 029,51000 GNF
20 BTN2 059,02000 GNF
50 BTN5 147,55000 GNF
100 BTN10 295,10000 GNF
250 BTN25 737,75000 GNF
500 BTN51 475,50000 GNF
1000 BTN102 951,00000 GNF
2000 BTN205 902,00000 GNF
5000 BTN514 755,00000 GNF
10000 BTN1 029 510,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Бутанский нгултрум
1 GNF0,00971 BTN
5 GNF0,04857 BTN
10 GNF0,09713 BTN
20 GNF0,19427 BTN
50 GNF0,48567 BTN
100 GNF0,97134 BTN
250 GNF2,42834 BTN
500 GNF4,85668 BTN
1000 GNF9,71336 BTN
2000 GNF19,42672 BTN
5000 GNF48,56680 BTN
10000 GNF97,13360 BTN