100 бутанских нгултрумов в гвинейские франки
Сконвертируйте BTN в GNF по реальному обменному курсу
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|1 BTN в GNF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|103,2740
|103,5300
|Низкий
|102,8190
|102,3920
|В среднем
|103,0641
|103,0776
|Изменить
|-0.23%
|-0.13%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к GNF
За последние 30 дней максимальный курс BTN к GNF составил 103,2740, а минимальный — 102,8190. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 103,0641. Изменение курса BTN к GNF в процентном соотношении составило -0.23.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к GNF составил 103,5300, а минимальный — 102,3920. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 103,0776. Изменение курса BTN к GNF в процентном соотношении составило -0.13.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в гвинейские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Гвинейский франк
|1 BTN
|102,95100 GNF
|5 BTN
|514,75500 GNF
|10 BTN
|1 029,51000 GNF
|20 BTN
|2 059,02000 GNF
|50 BTN
|5 147,55000 GNF
|100 BTN
|10 295,10000 GNF
|250 BTN
|25 737,75000 GNF
|500 BTN
|51 475,50000 GNF
|1000 BTN
|102 951,00000 GNF
|2000 BTN
|205 902,00000 GNF
|5000 BTN
|514 755,00000 GNF
|10000 BTN
|1 029 510,00000 GNF