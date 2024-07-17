История обменного курса бутанский нгултрум–гвинейские франки

Обменный курс бутанский нгултрум/гвинейские франки сейчас составляет 102,951, отражая изменение в размере -0.091% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.035% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/гвинейские франки колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 103,132, и минимумом, равным 102,427, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.593% увеличение стоимости.