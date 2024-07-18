10 бразильских реалов в доллары США

Сконвертируйте BRL в USD по реальному обменному курсу

10 brl
1,80 usd

R$1,000 BRL = $0,1797 USD

Среднерыночный курс в 16:59
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18550,1971
Низкий0,17620,1762
В среднем0,18240,1891
Изменить-2.19%-6.50%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к USD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к USD составил 0,1855, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1824. Изменение курса BRL к USD в процентном соотношении составило -2.19.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к USD составил 0,1971, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1891. Изменение курса BRL к USD в процентном соотношении составило -6.50.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09291,2831,4951,6230,96719,558
1 GBP1,18811,297108,4771,7761,9291,14923,241
1 USD0,9160,771183,6271,3691,4870,88617,917
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Доллар США
1 BRL0,17974 USD
5 BRL0,89872 USD
10 BRL1,79743 USD
20 BRL3,59486 USD
50 BRL8,98715 USD
100 BRL17,97430 USD
250 BRL44,93575 USD
500 BRL89,87150 USD
1000 BRL179,74300 USD
2000 BRL359,48600 USD
5000 BRL898,71500 USD
10000 BRL1 797,43000 USD
Обменные курсы Доллар США / Бразильский реал
1 USD5,56350 BRL
5 USD27,81750 BRL
10 USD55,63500 BRL
20 USD111,27000 BRL
50 USD278,17500 BRL
100 USD556,35000 BRL
250 USD1 390,87500 BRL
500 USD2 781,75000 BRL
1000 USD5 563,50000 BRL
2000 USD11 127,00000 BRL
5000 USD27 817,50000 BRL
10000 USD55 635,00000 BRL