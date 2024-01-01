1 бразильский реал в катарские риалы

Сконвертируйте BRL в QAR по реальному обменному курсу

1 brl
0,65 qar

R$1,000 BRL = QR0,6535 QAR

Среднерыночный курс в 19:31
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1 BRL в QARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,67620,7188
Низкий0,64240,6424
В среднем0,66490,6896
Изменить-2.45%-6.79%
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Соотношение 1 BRL к QAR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к QAR составил 0,6762, а минимальный — 0,6424. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,6649. Изменение курса BRL к QAR в процентном соотношении составило -2.45.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к QAR составил 0,7188, а минимальный — 0,6424. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,6896. Изменение курса BRL к QAR в процентном соотношении составило -6.79.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1791,4941,6260,96719,613
1 GBP1,18811,294108,3161,7751,9311,14923,3
1 USD0,9180,773183,6781,3711,4920,88718
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в катарские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и QAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в QAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Катарский риал
1 BRL0,65354 QAR
5 BRL3,26768 QAR
10 BRL6,53536 QAR
20 BRL13,07072 QAR
50 BRL32,67680 QAR
100 BRL65,35360 QAR
250 BRL163,38400 QAR
500 BRL326,76800 QAR
1000 BRL653,53600 QAR
2000 BRL1 307,07200 QAR
5000 BRL3 267,68000 QAR
10000 BRL6 535,36000 QAR
Обменные курсы Катарский риал / Бразильский реал
1 QAR1,53014 BRL
5 QAR7,65070 BRL
10 QAR15,30140 BRL
20 QAR30,60280 BRL
50 QAR76,50700 BRL
100 QAR153,01400 BRL
250 QAR382,53500 BRL
500 QAR765,07000 BRL
1000 QAR1 530,14000 BRL
2000 QAR3 060,28000 BRL
5000 QAR7 650,70000 BRL
10000 QAR15 301,40000 BRL