10 бразильских реалов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте BRL в PYG по реальному обменному курсу

10 brl
13 544 pyg

R$1,000 BRL = ₲1 354 PYG

Среднерыночный курс в 19:30
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1 BRL в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 398,26001 472,9500
Низкий1 327,73001 327,7300
В среднем1 374,63471 420,3354
Изменить-2.04%-4.89%
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Соотношение 1 BRL к PYG

За последние 30 дней максимальный курс BRL к PYG составил 1 398,2600, а минимальный — 1 327,7300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 374,6347. Изменение курса BRL к PYG в процентном соотношении составило -2.04.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к PYG составил 1 472,9500, а минимальный — 1 327,7300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 420,3354. Изменение курса BRL к PYG в процентном соотношении составило -4.89.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1771,4941,6260,96719,62
1 GBP1,18811,294108,3061,7751,9311,14923,305
1 USD0,9180,773183,6761,3711,4920,88718,006
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Парагвайский гуарани
1 BRL1 354,35000 PYG
5 BRL6 771,75000 PYG
10 BRL13 543,50000 PYG
20 BRL27 087,00000 PYG
50 BRL67 717,50000 PYG
100 BRL135 435,00000 PYG
250 BRL338 587,50000 PYG
500 BRL677 175,00000 PYG
1000 BRL1 354 350,00000 PYG
2000 BRL2 708 700,00000 PYG
5000 BRL6 771 750,00000 PYG
10000 BRL13 543 500,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Бразильский реал
1 PYG0,00074 BRL
5 PYG0,00369 BRL
10 PYG0,00738 BRL
20 PYG0,01477 BRL
50 PYG0,03692 BRL
100 PYG0,07384 BRL
250 PYG0,18459 BRL
500 PYG0,36918 BRL
1000 PYG0,73836 BRL
2000 PYG1,47672 BRL
5000 PYG3,69180 BRL
10000 PYG7,38359 BRL