История обменного курса бразильский реал–парагвайские гуарани

Обменный курс бразильский реал/парагвайские гуарани сейчас составляет 1 354,690, отражая изменение в размере -1.567% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.275% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 392,390, и минимумом, равным 1 354,690, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.793% уменьшение стоимости.