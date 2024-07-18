5 бразильских реалов в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте BRL в GBP по реальному обменному курсу

5 brl
0,69 gbp

R$1,000 BRL = £0,1386 GBP

Среднерыночный курс в 16:57
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1 BRL в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14630,1576
Низкий0,13860,1386
В среднем0,14280,1493
Изменить-4.16%-10.81%
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Соотношение 1 BRL к GBP

За последние 30 дней максимальный курс BRL к GBP составил 0,1463, а минимальный — 0,1386. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1428. Изменение курса BRL к GBP в процентном соотношении составило -4.16.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к GBP составил 0,1576, а минимальный — 0,1386. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1493. Изменение курса BRL к GBP в процентном соотношении составило -10.81.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8411,09191,2661,4951,6230,96719,544
1 GBP1,18811,297108,4681,7771,9291,14923,227
1 USD0,9160,771183,6261,371,4870,88617,908
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Британский фунт стерлингов
1 BRL0,13860 GBP
5 BRL0,69301 GBP
10 BRL1,38601 GBP
20 BRL2,77202 GBP
50 BRL6,93005 GBP
100 BRL13,86010 GBP
250 BRL34,65025 GBP
500 BRL69,30050 GBP
1000 BRL138,60100 GBP
2000 BRL277,20200 GBP
5000 BRL693,00500 GBP
10000 BRL1 386,01000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Бразильский реал
1 GBP7,21497 BRL
5 GBP36,07485 BRL
10 GBP72,14970 BRL
20 GBP144,29940 BRL
50 GBP360,74850 BRL
100 GBP721,49700 BRL
250 GBP1 803,74250 BRL
500 GBP3 607,48500 BRL
1000 GBP7 214,97000 BRL
2000 GBP14 429,94000 BRL
5000 GBP36 074,85000 BRL
10000 GBP72 149,70000 BRL