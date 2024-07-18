20 бразильских реалов в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте BRL в GBP по реальному обменному курсу

20 brl
2,77 gbp

R$1,000 BRL = £0,1386 GBP

Среднерыночный курс в 16:56
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 BRL в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14630,1576
Низкий0,13860,1386
В среднем0,14280,1493
Изменить-4.16%-10.81%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к GBP

За последние 30 дней максимальный курс BRL к GBP составил 0,1463, а минимальный — 0,1386. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1428. Изменение курса BRL к GBP в процентном соотношении составило -4.16.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к GBP составил 0,1576, а минимальный — 0,1386. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1493. Изменение курса BRL к GBP в процентном соотношении составило -10.81.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8411,09191,2681,4951,6230,96719,543
1 GBP1,18811,297108,471,7771,9291,14923,227
1 USD0,9160,771183,6281,371,4870,88617,907
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Британский фунт стерлингов
1 BRL0,13858 GBP
5 BRL0,69288 GBP
10 BRL1,38575 GBP
20 BRL2,77150 GBP
50 BRL6,92875 GBP
100 BRL13,85750 GBP
250 BRL34,64375 GBP
500 BRL69,28750 GBP
1000 BRL138,57500 GBP
2000 BRL277,15000 GBP
5000 BRL692,87500 GBP
10000 BRL1 385,75000 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Бразильский реал
1 GBP7,21633 BRL
5 GBP36,08165 BRL
10 GBP72,16330 BRL
20 GBP144,32660 BRL
50 GBP360,81650 BRL
100 GBP721,63300 BRL
250 GBP1 804,08250 BRL
500 GBP3 608,16500 BRL
1000 GBP7 216,33000 BRL
2000 GBP14 432,66000 BRL
5000 GBP36 081,65000 BRL
10000 GBP72 163,30000 BRL