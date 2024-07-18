1 бразильский реал в канадские доллары

Сконвертируйте BRL в CAD по реальному обменному курсу

1 brl
0,25 cad

R$1,000 BRL = C$0,2461 CAD

Среднерыночный курс в 16:53
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1 BRL в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25340,2706
Низкий0,24090,2409
В среднем0,24930,2587
Изменить-2.36%-6.89%
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Соотношение 1 BRL к CAD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к CAD составил 0,2534, а минимальный — 0,2409. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2493. Изменение курса BRL к CAD в процентном соотношении составило -2.36.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к CAD составил 0,2706, а минимальный — 0,2409. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2587. Изменение курса BRL к CAD в процентном соотношении составило -6.89.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8411,09191,2641,4951,6230,96719,543
1 GBP1,18811,297108,4661,7771,9291,1523,227
1 USD0,9160,771183,6251,371,4870,88617,907
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Канадский доллар
1 BRL0,24611 CAD
5 BRL1,23055 CAD
10 BRL2,46110 CAD
20 BRL4,92220 CAD
50 BRL12,30550 CAD
100 BRL24,61100 CAD
250 BRL61,52750 CAD
500 BRL123,05500 CAD
1000 BRL246,11000 CAD
2000 BRL492,22000 CAD
5000 BRL1 230,55000 CAD
10000 BRL2 461,10000 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Бразильский реал
1 CAD4,06322 BRL
5 CAD20,31610 BRL
10 CAD40,63220 BRL
20 CAD81,26440 BRL
50 CAD203,16100 BRL
100 CAD406,32200 BRL
250 CAD1 015,80500 BRL
500 CAD2 031,61000 BRL
1000 CAD4 063,22000 BRL
2000 CAD8 126,44000 BRL
5000 CAD20 316,10000 BRL
10000 CAD40 632,20000 BRL