100 бразильских реалов в азербайджанские манаты

Сконвертируйте BRL в AZN по реальному обменному курсу

100 brl
30,51 azn

R$1,000 BRL = man.0,3051 AZN

Среднерыночный курс в 17:12
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1 BRL в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,31510,3350
Низкий0,29940,2994
В среднем0,30990,3214
Изменить-2.29%-6.65%
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Соотношение 1 BRL к AZN

За последние 30 дней максимальный курс BRL к AZN составил 0,3151, а минимальный — 0,2994. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3099. Изменение курса BRL к AZN в процентном соотношении составило -2.29.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к AZN составил 0,3350, а минимальный — 0,2994. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3214. Изменение курса BRL к AZN в процентном соотношении составило -6.65.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09291,2791,4951,6230,96719,557
1 GBP1,18811,297108,461,7761,9291,14923,238
1 USD0,9160,771183,6271,371,4870,88617,917
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Азербайджанский манат
1 BRL0,30513 AZN
5 BRL1,52566 AZN
10 BRL3,05131 AZN
20 BRL6,10262 AZN
50 BRL15,25655 AZN
100 BRL30,51310 AZN
250 BRL76,28275 AZN
500 BRL152,56550 AZN
1000 BRL305,13100 AZN
2000 BRL610,26200 AZN
5000 BRL1 525,65500 AZN
10000 BRL3 051,31000 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Бразильский реал
1 AZN3,27728 BRL
5 AZN16,38640 BRL
10 AZN32,77280 BRL
20 AZN65,54560 BRL
50 AZN163,86400 BRL
100 AZN327,72800 BRL
250 AZN819,32000 BRL
500 AZN1 638,64000 BRL
1000 AZN3 277,28000 BRL
2000 AZN6 554,56000 BRL
5000 AZN16 386,40000 BRL
10000 AZN32 772,80000 BRL