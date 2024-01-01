5 брунейских долларов в тихоокеанские франки

Сконвертируйте BND в XPF по реальному обменному курсу

5 bnd
408 xpf

B$1,000 BND = ₣81,58 XPF

Среднерыночный курс в 14:31
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BND в XPFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий82,332082,4105
Низкий81,497281,4284
В среднем81,919481,8762
Изменить-0.35%-0.43%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BND к XPF

За последние 30 дней максимальный курс BND к XPF составил 82,3320, а минимальный — 81,4972. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 81,9194. Изменение курса BND к XPF в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс BND к XPF составил 82,4105, а минимальный — 81,4284. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 81,8762. Изменение курса BND к XPF в процентном соотношении составило -0.43.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64718,1991,3421,4840,77
1 EUR1,09111,4931,79719,8561,4641,6190,84
1 CAD0,7310,6711,20313,2950,981,0840,563
1 NZD0,6070,5570,831111,0510,8150,9010,468

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в тихоокеанские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и XPF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в XPF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

BND в USD

BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Тихоокеанский франк
1 BND81,58200 XPF
5 BND407,91000 XPF
10 BND815,82000 XPF
20 BND1 631,64000 XPF
50 BND4 079,10000 XPF
100 BND8 158,20000 XPF
250 BND20 395,50000 XPF
500 BND40 791,00000 XPF
1000 BND81 582,00000 XPF
2000 BND163 164,00000 XPF
5000 BND407 910,00000 XPF
10000 BND815 820,00000 XPF
Обменные курсы Тихоокеанский франк / Брунейский доллар
1 XPF0,01226 BND
5 XPF0,06129 BND
10 XPF0,12258 BND
20 XPF0,24515 BND
50 XPF0,61288 BND
100 XPF1,22576 BND
250 XPF3,06440 BND
500 XPF6,12880 BND
1000 XPF12,25760 BND
2000 XPF24,51520 BND
5000 XPF61,28800 BND
10000 XPF122,57600 BND