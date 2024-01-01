История обменного курса брунейский доллар–тихоокеанские франки

Обменный курс брунейский доллар/тихоокеанские франки сейчас составляет 81,574, отражая изменение в размере -0.025% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.855% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 11-07-2024 дошел до 82,355, и минимумом, равным 81,463, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.679% уменьшение стоимости.