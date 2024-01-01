1 брунейский доллар в турецкие лиры

Сконвертируйте BND в TRY по реальному обменному курсу

1 bnd
24,63 try

B$1,000 BND = TL24,63 TRY

Среднерыночный курс в 14:14
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1 BND в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий24,648724,6487
Низкий24,014323,7470
В среднем24,296324,0510
Изменить2.15%3.25%
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Соотношение 1 BND к TRY

За последние 30 дней максимальный курс BND к TRY составил 24,6487, а минимальный — 24,0143. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 24,2963. Изменение курса BND к TRY в процентном соотношении составило 2.15.

За последние 90 дней максимальный курс BND к TRY составил 24,6487, а минимальный — 23,7470. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 24,0510. Изменение курса BND к TRY в процентном соотношении составило 3.25.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9171,3691,64818,2111,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4931,79719,8621,4641,620,841
1 CAD0,730,6711,20413,3010,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0510,8140,9010,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Турецкая лира
1 BND24,63070 TRY
5 BND123,15350 TRY
10 BND246,30700 TRY
20 BND492,61400 TRY
50 BND1 231,53500 TRY
100 BND2 463,07000 TRY
250 BND6 157,67500 TRY
500 BND12 315,35000 TRY
1000 BND24 630,70000 TRY
2000 BND49 261,40000 TRY
5000 BND123 153,50000 TRY
10000 BND246 307,00000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Брунейский доллар
1 TRY0,04060 BND
5 TRY0,20300 BND
10 TRY0,40600 BND
20 TRY0,81199 BND
50 TRY2,02999 BND
100 TRY4,05997 BND
250 TRY10,14993 BND
500 TRY20,29985 BND
1000 TRY40,59970 BND
2000 TRY81,19940 BND
5000 TRY202,99850 BND
10000 TRY405,99700 BND